Нелегальных мигрантов начнут выдворять из страны с 1 января

Работодателям грозят штрафы до 800 тыс. руб. за каждого иностранного работника, который находится и трудится в стране незаконно. 31 декабря заканчивается мораторий, в течение которого иностранцы могли узаконить свое пребывание.
Как сообщает пресс-центр МВД, иностранцам, не имеющим документы для работы в России, до 31 декабря нужно обратиться в МВД. А работодателям оформить с ними трудовые отношения и в 3-х дневный срок уведомить об этом территориальное подразделение министерства.
Также там напомнили, что мигранты до 31 декабря могут получить патент на работу без учета цели въезда в РФ.
Временные меры ввели в стране с 15 марта 2020 года, и с тех пор неоднократно продлевали.
По материалам «ТАСС».
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