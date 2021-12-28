Нелегальных мигрантов начнут выдворять из страны с 1 января

Работодателям грозят штрафы до 800 тыс. руб. за каждого иностранного работника, который находится и трудится в стране незаконно. 31 декабря заканчивается мораторий, в течение которого иностранцы могли узаконить свое пребывание.

Как сообщает пресс-центр МВД, иностранцам, не имеющим документы для работы в России, до 31 декабря нужно обратиться в МВД. А работодателям оформить с ними трудовые отношения и в 3-х дневный срок уведомить об этом территориальное подразделение министерства.

Также там напомнили, что мигранты до 31 декабря могут получить патент на работу без учета цели въезда в РФ.

Временные меры ввели в стране с 15 марта 2020 года, и с тех пор неоднократно продлевали.

По материалам «ТАСС».