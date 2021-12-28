Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Нелегальных мигрантов начнут выдворять из страны с 1 января

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Иностранные работники
Версия для печати

Работодателям грозят штрафы до 800 тыс. руб. за каждого иностранного работника, который находится и трудится в стране незаконно. 31 декабря заканчивается мораторий, в течение которого иностранцы могли узаконить свое пребывание.

Как сообщает пресс-центр МВД, иностранцам, не имеющим документы для работы в России, до 31 декабря нужно обратиться в МВД. А работодателям оформить с ними трудовые отношения и в 3-х дневный срок уведомить об этом территориальное подразделение министерства.

Также там напомнили, что мигранты до 31 декабря могут получить патент на работу без учета цели въезда в РФ.

Временные меры ввели в стране с 15 марта 2020 года, и с тех пор неоднократно продлевали.

По материалам «ТАСС».

НДС – 2022

Лучший спикер в налоговой тематике Эльвира Митюкова 14 января подготовит вас к сдаче декларации и расскажет обо всех изменениях по НДС. На курсе повышения квалификации осталось 10 мест из 40. Поток ограничен, так как будет живое общение с преподавателем в прямом эфире. Успейте попасть в группу. Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить