Почему инвесторы ждут приход Санты на фондовую биржу?

Началась неделя, которую инвесторы называют «Ралли Санты». Это пять последних дней в декабре и два в начале января, когда растут цены на акции.
Впервые эту закономерность отметили в 1942 году в «Деловом журнале» Чикагского университета: там проанализировали индекс Доу-Джонса за 15 лет и выявили, что в новогодние праздники в эти годы индекс всегда рос. А сам термин «ралли Санты» придумал аналитик рынка Йель Хирш в 1972 году.
Причины для этого каждый год одни и те же:
- новогодние премии сотрудникам, которые тратят эти деньги в том числе на инвестиции;
- затишье на рынках в январе, поскольку все в отпусках;
- профессиональные инвесторы («медведи») тоже идут на отдых и сдерживают рынок, а частные («быки») наоборот его поднимают.
Придет ли Санта на биржу в этом году? Многие инвесторы надеются, что да. Но при этом не советуют ориентироваться только на это наблюдение.
Рынок зависит не только от последней недели, но и от ситуации в течение всего года. Сейчас на цену активов влияет омикрон, Байден, ставка ФРС, сорванные поставки и энергетический кризис — поэтому, возможно, инвесторы в этом году будут осторожнее, но премии в декабре и затишье в январе, скорее всего, будет как обычно.
По материалам телеграм-канала «Несложный процент от Яндекс.Инвестиций».
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