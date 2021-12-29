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Частников, которые сдают жилье туристам, заставят платить налоги

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Владельцев жилья, которые сдают его туристам, хотят внести в специальный реестр и обязать платить налоги. А жилью присвоить специальный номер, который будут указывать в объявлениях. Принять такие поправки ГД может уже в весеннюю сессию.

Кроме того, владельцев такого жилья зарегистрируют как операторов туристического сбора.

Эксперты посчитали, что в Москве, Санкт-Петербурге и Казани за 2020 год более 30% забронированного туристами жилья пришлось на квартиры и апартаменты. А наиболее проблемные регионы, с точки зрения легальности такой деятельности — Крым и Краснодарский край.

Властям очень не нравится, что при высоких туристических потоках налоговые поступления в бюджет не особо высокие. И потому предложили ввести в законодательство понятие «туристического жилья». Поправки одобрили в ФАС, при этом дали несколько замечаний:

  • под определение «туристического жилья» не должна попасть недвижимость, которую сдают на долгий срок;
  • правила формирования и ведения единого федерального реестра туристского жилья должны быть определены заранее;
  • должен быть переходный период для владельцев такого жилья, к примеру, пока оно не введено в эксплуатацию.
А Роспотребнадзор предлагает ввести новую статью в КоАП за предоставление туристического жилья без идентификационного номера.

Вообще, существует другая инициатива, от Минстроя. Там хотят вообще весь рынок аренды недвижимости контролировать через государственную систему. И оплату проводить там же.

По материалам «Известий».

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