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Компанию только создали, а директора уже вызывают. Стоит бояться?

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Рубрика Регистрация бизнеса
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Если налоговики вызывают директора вновь зарегистрированной фирмы на беседу, ничего страшного в этом нет. Если, конечно, директор — не номинал.

Спрашивает наш подписчик.

«Зарегистрировали ИТ-компанию, теперь вызывают на беседу директора на предмет открытия фирмы. Сказали проверяем все новые ИТ-компании. Я так понимаю, чтобы не было желания льготами пользоваться? Или это вообще проверка, реальная ли фирма, не номинал ли директор?

Юриста стоит директору с собой брать или сам может рассказать о цели создания компании?».

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В комментариях пишут, что директор должен будет рассказать на этой беседе:

«Он должен знать/понимать о своей компании: цель, возможно, контрагенты (кто покупатели услуг), систему налогообложения (назвать), адрес, там ли ведут деятельность, кто ведет б/у, не терял ли паспорт, кто оформлял доки при открытии. Это вероятные вопросы во время регистрации ООО на собеседованиях в ИФНС. И все ваше про ИТ».

Кроме того, юриста брать не советуют. Потому что, если он будет что-то подсказывать директору, это может навести налоговиков на ненужные мысли о его номинальности. Хотя тут мнения разделились — есть и те, кто юриста брать все-таки советуют.

А вообще, пишут, что ничего страшного там не будет. Просто пообщаются о будущей деятельности компании.

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