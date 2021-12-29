💸 Пыталась получить сверхдоход по инвестициям, а получила кредиты и статус потерпевшей по уголовке

56-летняя ИП вложила 5 млн 80 тыс. руб. в инвестиционную платформу. Большую часть денег она взяла в кредит. В результате ей пришлось идти в полицию — обратно деньги ей получить не дали.

Ситуация произошла в Саранске. ИП увидела рекламу инвестиций в интернете и решила подзаработать. Зарегистрировалась на платформе, с ней связался брокер. Тот пообещал ей высокий доход.

Далее предпринимательница примерно месяц пополняла брокерский счет. Сумма составила больше 5 миллионов рублей, большая часть из которых была взята в кредит. При попытке вывести средства ИП получила отказ, пришлось обращаться в полицию.

По материалам сайта МВД по Мордовии.