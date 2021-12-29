Отсрочку по уплате НДФЛ не дадут

Налогоплательщики могут получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов. А налоговые агенты — не могут.

Об этом сообщает ФНС в письме № СД-18-3/2754@ от 15.12.2021.

Таким образом получить отсрочку/рассрочку по уплате НДФЛ нельзя.

По другим налогам отсрочка или рассрочка может быть предоставлена на сумму, не превышающую стоимость чистых активов.

Обязательным условием для отсрочки или рассрочки по уплате налогов является:

залог;

поручительство;

банковская гарантия.

Недавно ФНС запустила специальный сервис, который подскажет бизнесу, как получить рассрочку по уплате налога: