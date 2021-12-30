Утвердили форму резюме для безработных

Для оказания услуг людям и работодателям по содействию занятости будут применяться 34 формы документов.
Их утвердил Минтруд приказом от 20.10.2021 № 738н (зарегистрирован в Минюсте 29.12.2021).
Среди этих бланков, в том числе, бланк резюме, которое будут составлять безработные.
Если работодатель обращается в ЦЗН, то он должен представить информацию о вакансии. Ее форма также утверждена.
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