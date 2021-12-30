Егоров рассказал о едином налоговом платеже. И похвалил себя за самозанятых

ФНС становится клиринговым центром, куда можно сделать один платеж, а там уже сами по прозрачным правилам его разнесут, куда нужно.

Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров в интервью «Россия 24».

По его словам, у службы уже есть удачный опыт единого налогового платежа — для физлиц. Но для юрлиц сложнее — из-за разных сроков уплаты, КБК, ОКТМО. Это приводит к ошибкам.

«Образовалась ситуация, при которой вариаций заполнения платежки 900 трлн. Из этого следует около 30 млн ошибок в год. Это зачеты, это поиск своих платежей, это пени, это дополнительная работа, нервы, деньги для налогоплательщиков. Мы поставили перед собой задачу, а можем ли мы сделать так, чтобы мы стали неким клиринговым центром, когда плачу один платеж, а вы сами разбивайте по прозрачным правилам, куда это нужно государству», — пояснил Егоров.

Единый налоговый платеж для юрлиц и ИП планируют ввести к концу 2022 года. На «Клерке» писали о проекте поправок в НК, который недавно внесли в ГД

А вот видео его интервью:

Также он рассказал о переходе к электронному документообороту. По его словам, это должно быть интересно компниям, чтобы на него начали активно переходить.

Кроме того, поделился, что в ФНС разработали технологию по упрощенному получению вычета на лекарства. Пока ждут согласия из Минфина и Казначейства.

И заодно похвалил себя и ФНС за приложение для самозанятых (и сам режим НПД).