Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Егоров рассказал о едином налоговом платеже. И похвалил себя за самозанятых

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоги, взносы, пошлины
Версия для печати

ФНС становится клиринговым центром, куда можно сделать один платеж, а там уже сами по прозрачным правилам его разнесут, куда нужно.

Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров в интервью «Россия 24».

По его словам, у службы уже есть удачный опыт единого налогового платежа — для физлиц. Но для юрлиц сложнее — из-за разных сроков уплаты, КБК, ОКТМО. Это приводит к ошибкам.

«Образовалась ситуация, при которой вариаций заполнения платежки 900 трлн. Из этого следует около 30 млн ошибок в год. Это зачеты, это поиск своих платежей, это пени, это дополнительная работа, нервы, деньги для налогоплательщиков. Мы поставили перед собой задачу, а можем ли мы сделать так, чтобы мы стали неким клиринговым центром, когда плачу один платеж, а вы сами разбивайте по прозрачным правилам, куда это нужно государству», — пояснил Егоров.

Единый налоговый платеж для юрлиц и ИП планируют ввести к концу 2022 года. На «Клерке» писали о проекте поправок в НК, который недавно внесли в ГД.

А вот видео его интервью:

Также он рассказал о переходе к электронному документообороту. По его словам, это должно быть интересно компниям, чтобы на него начали активно переходить.

Кроме того, поделился, что в ФНС разработали технологию по упрощенному получению вычета на лекарства. Пока ждут согласия из Минфина и Казначейства.

И заодно похвалил себя и ФНС за приложение для самозанятых (и сам режим НПД).

АКЦИЯ ГОДА

Только до завтра подписка «Клерк.Премиум» 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить