Мошенники обманули 150 человек на страховых выплатах. Сумма ущерба 70 млн руб.

Группу аферистов задержали в Москве. Они под видом юристов взыскивали страховые суммы для потерпевших, а после похищали деньги при помощи доверенностей.
Они использовали информацию о трагических случаях на железной дороге, выходили на пострадавших и предлагали им юридическую помощь в получении страховки. Причем, получив доверенности, они сначала взыскивали суммы в суде и получали свой процент за работу. А после похищали деньги со счетов жертв.
Всего пострадали не менее 150 человек, среди них инвалиды, пожилые. Ущерб в сумме составил 70 млн руб.
Теперь злоумышленники под домашним арестом, полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в составе ОГ).
По материалам «ТАСС».
АКЦИЯ ГОДА
Только до завтра подписка «Клерк.Премиум» – 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>