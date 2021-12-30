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Мошенники обманули 150 человек на страховых выплатах. Сумма ущерба 70 млн руб.

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Рубрика Мошенничество
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Группу аферистов задержали в Москве. Они под видом юристов взыскивали страховые суммы для потерпевших, а после похищали деньги при помощи доверенностей.

Они использовали информацию о трагических случаях на железной дороге, выходили на пострадавших и предлагали им юридическую помощь в получении страховки. Причем, получив доверенности, они сначала взыскивали суммы в суде и получали свой процент за работу. А после похищали деньги со счетов жертв.

Всего пострадали не менее 150 человек, среди них инвалиды, пожилые. Ущерб в сумме составил 70 млн руб.

Теперь злоумышленники под домашним арестом, полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в составе ОГ).

По материалам «ТАСС».

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