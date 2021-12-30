Если людям не давать кредиты, они пойдут к ростовщикам

Закон об ограничении потребкредитов вступит в силу с 1 июля 2022 года. Эксперты опасаются, что люди за новыми займами пойдут к «черным кредиторам», которые будут давать деньги под огромный процент.

Об этом рассказал президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский в интервью «Известиям».

По его словам, закон, который ограничит количество кредитов, выдаваемых в одни руки приведет к нескольким последствиям:

во-первых, увеличится операционная нагрузка на банки, возможно, появится новыя отчетность;

во-вторых, люди будут кредитоваться обходными путями — например, через рассрочки или лизинг;

а в-тратьих, это может привести к росту рынка теневого финансирования.

Последний пункт у него вызывает наибольшие опасения, что если людям количественно ограничат получение новых кредитов, активизируются «черные кредиторы», которые будут выдавать деньги под ростовщические проценты.