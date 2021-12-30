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Если людям не давать кредиты, они пойдут к ростовщикам

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Рубрика Кредиты
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Закон об ограничении потребкредитов вступит в силу с 1 июля 2022 года. Эксперты опасаются, что люди за новыми займами пойдут к «черным кредиторам», которые будут давать деньги под огромный процент.

Об этом рассказал президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский в интервью «Известиям».

По его словам, закон, который ограничит количество кредитов, выдаваемых в одни руки приведет к нескольким последствиям:

  • во-первых, увеличится операционная нагрузка на банки, возможно, появится новыя отчетность;
  • во-вторых, люди будут кредитоваться обходными путями — например, через рассрочки или лизинг;
  • а в-тратьих, это может привести к росту рынка теневого финансирования.

Последний пункт у него вызывает наибольшие опасения, что если людям количественно ограничат получение новых кредитов, активизируются «черные кредиторы», которые будут выдавать деньги под ростовщические проценты.

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