Единовременные соцвыплаты запретили списывать за долги

Путин подписал поправки, по которым банки не смогут списывать в счет долгов по кредитам единовременные выплаты, которые люди получают по решению президента или правительства.

Речь идет о таких выплатах, которые, к примеру, получали люди в 2020 году в период пандемии. Было много жалоб, что получить их люди не успевали — их списывал банк в счет долгов.

В начале года на «Клерке» писали, что ЦБ запретил банкам списывать единовременные выплаты на детей в счет долгов.