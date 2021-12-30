Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Единовременные соцвыплаты запретили списывать за долги

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банки
Версия для печати

Путин подписал поправки, по которым банки не смогут списывать в счет долгов по кредитам единовременные выплаты, которые люди получают по решению президента или правительства.

Речь идет о таких выплатах, которые, к примеру, получали люди в 2020 году в период пандемии. Было много жалоб, что получить их люди не успевали — их списывал банк в счет долгов.

В начале года на «Клерке» писали, что ЦБ запретил банкам списывать единовременные выплаты на детей в счет долгов.

АКЦИЯ ГОДА

Только до завтра подписка «Клерк.Премиум» 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить