В банке можно будет предъявить водительские права, а не паспорт

Водительские права можно будет использовать в банках для подтверждения личности. Путин подписал закон.
Речь про Федеральный закон от 30.12.2021 № 483-ФЗ.
Согласно этому ФЗ, любая организация, которая работает с деньгами или иным имуществом (банки, ломбарды, операторы связи), может проводить упрощенную идентификацию своих клиентов-физлиц.
Для этого можно использовать водительские права, номер которых будет указываться в дополнение к паспортным данным.
Ранее для упрощенной идентификации необходимо было предоставить паспортные данные, а также данные одного из дополнительных документов, например, ИНН или СНИЛС.
АКЦИЯ ГОДА
Только до завтра подписка «Клерк.Премиум» – 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>