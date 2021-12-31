В банке можно будет предъявить водительские права, а не паспорт

Водительские права можно будет использовать в банках для подтверждения личности. Путин подписал закон.

Речь про Федеральный закон от 30.12.2021 № 483-ФЗ.

Согласно этому ФЗ, любая организация, которая работает с деньгами или иным имуществом (банки, ломбарды, операторы связи), может проводить упрощенную идентификацию своих клиентов-физлиц.

Для этого можно использовать водительские права, номер которых будет указываться в дополнение к паспортным данным.