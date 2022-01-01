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Все налоги бизнес будет платить 25 числа

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Грандиозную революцию задумали власти в налогах. Теперь до 25 числа каждого месяца можно будет платить все налоги единым платежом — в платежке надо будет указать только сумму и ИНН компании.

Чтобы налоговики разобрались, какой налог куда идет, им нужно будет отправить специальное уведомление.

Планируется, что новый порядок уплаты и зачета налогов — а с ним и принцип отчетности — заработает с 2023 года.

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