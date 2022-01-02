Максимальный соцвычет на обучение детей составляет 50 000 рублей

Размер социального налогового вычета на обучение детей заложен в НК. Это 50 000 рублей. Если вы заплатили за учебу 150 тысяч, вычет дадут только на 50 тыс.

Получить соцвычет за обучение ребенка могут родители при условии:

возраст ребенка до 24 лет;

обучение по очной форме.

50 000 руб. — это максимальная сумма вычета на обоих родителей за одного ребенка.

Минфин в письме № 03-04-05/101689 от 14.12.2021 сообщает, что этот вычет — не субсидия и не соцвыплата. Поэтому он может не соответствовать фактическим расходам на обучение.

Это не первое подобное письмо Минфина. Люди возмущаются, что вычет слишком мал, и учеба стоит дороже.

В Госдуму вносились законопроекты, предусматривающие увеличение этой суммы.

Проект по увеличению размера вычета разрабатывал и сам Минфин. Мы об этом писали. Планировалось убрать ограничение в 50 тыс. и оставить единое ограничение для всех соцвычетов — 120 тыс. рублей.

Но пока ничего не изменилось и вычет по-прежнему 50 000 руб.