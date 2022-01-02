Нас всех внесут в федеральный регистр под уникальным номером

С 1 января 2022 года власти начинают вести специальный регистр, в который войдут сведения о каждом россиянине, а также об иностранцах, постоянно здесь живущих.

Основание — Федеральный закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Его приняли летом 2020 года, сейчас постепенно вступает в силу. До 1 января 2023 года использование регистра не обязательное.

Регистр будет содержать сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения и смерти, семейном положении, гражданстве РФ и иных государств, идентификаторах (номер паспорта, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС), сведения о регистрационном учете, о постановке на воинский учет, документах об образовании, сведения из службы занятости, ссылки на записи в регистре о родителях/детях.

Также регистр будет содержать ссылку на профиль в Госуслугах. Каждой записи будет присвоен уникальный идентификационный номер, который нельзя будет изменить.

Подробнее о регистре читайте: Новый Большой брат. Единый регистр граждан: что это и зачем.