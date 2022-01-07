Неотделимые улучшения в арендованный объект облагаются налогом на имущество

С 1 января 2022 года применяются ФСБУ 6/2020 по основным средствам и ФСБУ 26/2020 по капвложениям. Если по этим стандартам неотделимые улучшения – это ОС, то они будут облагаться налогом на имущество организаций.
Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-05-05-01/101648 от 14.12.2021.
На какие нормы надо ориентироваться – смотрите в нашей таблице.
Норма ФСБУ
Содержание
Пункт 6 ФСБУ 26/2020
Затраты организации на улучшение и восстановление ОС признаются капвложениями при соблюдении условия из п. 5 этого ФСБУ
Пункт 5 ФСБУ 26/2020
Капвложения – это затраты на:
Пункт 18 ФСБУ 6/2020
Капвложения после приведения объекта в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию, считаются основными средствами.
Таким образом, если неотделимые улучшения признаются капвложениями по ФСБУ 26/2020 и пригодны к использованию, то это основным средства. А раз это основные средства, они облагаются налогом на имущество организаций.
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