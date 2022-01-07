Неотделимые улучшения в арендованный объект облагаются налогом на имущество

С 1 января 2022 года применяются ФСБУ 6/2020 по основным средствам и ФСБУ 26/2020 по капвложениям. Если по этим стандартам неотделимые улучшения – это ОС, то они будут облагаться налогом на имущество организаций.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-05-05-01/101648 от 14.12.2021.

На какие нормы надо ориентироваться – смотрите в нашей таблице.

Норма ФСБУ Содержание Пункт 6 ФСБУ 26/2020 Затраты организации на улучшение и восстановление ОС признаются капвложениями при соблюдении условия из п. 5 этого ФСБУ Пункт 5 ФСБУ 26/2020 Капвложения – это затраты на: приобретение имущества для использования в качестве ОС или в процессе приобретения, создания, улучшения и восстановления ОС;

строительство, сооружение, изготовление ОС;

коренное улучшение земель;

подготовку проектной документации;

организацию строительной площадки;

осуществление авторского надзора;

улучшение и восстановление ОС;

доставку и приведение ОС в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию;

проведение пусконаладочных работ, испытаний. Пункт 18 ФСБУ 6/2020 Капвложения после приведения объекта в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию, считаются основными средствами.