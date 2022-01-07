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Неотделимые улучшения в арендованный объект облагаются налогом на имущество

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Рубрика Налог на имущество организаций
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С 1 января 2022 года применяются ФСБУ 6/2020 по основным средствам и ФСБУ 26/2020 по капвложениям. Если по этим стандартам неотделимые улучшения – это ОС, то они будут облагаться налогом на имущество организаций.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-05-05-01/101648 от 14.12.2021.

На какие нормы надо ориентироваться – смотрите в нашей таблице.

Норма ФСБУ

Содержание

Пункт 6 ФСБУ 26/2020

Затраты организации на улучшение и восстановление ОС признаются капвложениями при соблюдении условия из п. 5 этого ФСБУ

Пункт 5 ФСБУ 26/2020

Капвложения – это затраты на:

  • приобретение имущества для использования в качестве ОС или в процессе приобретения, создания, улучшения и восстановления ОС;
  • строительство, сооружение, изготовление ОС;
  • коренное улучшение земель;
  • подготовку проектной документации;
  • организацию строительной площадки;
  • осуществление авторского надзора;
  • улучшение и восстановление ОС;
  • доставку и приведение ОС в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию;
  • проведение пусконаладочных работ, испытаний.

Пункт 18 ФСБУ 6/2020

Капвложения после приведения объекта в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию, считаются основными средствами.

Таким образом, если неотделимые улучшения признаются капвложениями по ФСБУ 26/2020 и пригодны к использованию, то это основным средства. А раз это основные средства, они облагаются налогом на имущество организаций.

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