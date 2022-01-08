Названы три причины против отмены НДС

НДС — это основной источник дохода для федерального бюджета, поэтому отменять его, и даже снижать ставку не будут.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-11/101497 от 14.12.2021.

Сейчас ставка НДС составляет 20 %. По некоторым товарам социального назначения она снижена до 10 %.

По некоторым товарам и услугам НДС вообще нет (медицинские товары, образовательные услуги, коммуналка и т.д.).

Минфин объяснил, почему снижать ставку, и тем более отменять НДС нельзя.