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Названы три причины против отмены НДС

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Рубрика НДС
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НДС — это основной источник дохода для федерального бюджета, поэтому отменять его, и даже снижать ставку не будут.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-11/101497 от 14.12.2021.

Сейчас ставка НДС составляет 20 %. По некоторым товарам социального назначения она снижена до 10 %.

По некоторым товарам и услугам НДС вообще нет (медицинские товары, образовательные услуги, коммуналка и т.д.).

Минфин объяснил, почему снижать ставку, и тем более отменять НДС нельзя.

Во-первых, это приведет к снижению доходов бюджета и не будет средств для социалки.

Во-вторых, отмена НДС — это кардинальное изменение системы косвенного налогообложения и негативно отразится на экономике.

В-третьих, от снижения НДС цены не снизятся. Ведь в условиях рынка они зависят от спроса и предложения.

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