Гендир не может платить НПД с доходов от аренды машины своей компании

Организация, в которой человек выполняет обязанности гедира, признается работодателем генерального директора.

А значит нельзя применять НПД при сдаче в аренду автомобиля своей компании.

Налог на профессиональный доход нельзя применять в отношениях с действующий работодателем или с прошлым, если с даты увольнения не прошло еще двух лет.

То же самое касается учредителя компании, если он работает по трудовому договору в своей компании или же работал в последние два года.

Такой ответ дал Минфин в письме от 09.12.2021 № 03-11-11/100254.