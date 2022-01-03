Гендир не может платить НПД с доходов от аренды машины своей компании

Организация, в которой человек выполняет обязанности гедира, признается работодателем генерального директора.
А значит нельзя применять НПД при сдаче в аренду автомобиля своей компании.
Налог на профессиональный доход нельзя применять в отношениях с действующий работодателем или с прошлым, если с даты увольнения не прошло еще двух лет.
Такой ответ дал Минфин в письме от 09.12.2021 № 03-11-11/100254.
Аналогичного мнения придерживается министерство и в отношении сдачи в аренду работодателю нежилого помещения. Подробнее читайте тут: «Самозанятый не может сдавать имущество в аренду своему работодателю».
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