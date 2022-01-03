Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Гендир не может платить НПД с доходов от аренды машины своей компании

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Самозанятые
Версия для печати

Организация, в которой человек выполняет обязанности гедира, признается работодателем генерального директора.

А значит нельзя применять НПД при сдаче в аренду автомобиля своей компании.

Налог на профессиональный доход нельзя применять в отношениях с действующий работодателем или с прошлым, если с даты увольнения не прошло еще двух лет.

То же самое касается учредителя компании, если он работает по трудовому договору в своей компании или же работал в последние два года.

Такой ответ дал Минфин в письме от 09.12.2021 № 03-11-11/100254.

Аналогичного мнения придерживается министерство и в отношении сдачи в аренду работодателю нежилого помещения. Подробнее читайте тут: «Самозанятый не может сдавать имущество в аренду своему работодателю».

АКЦИЯ ПРОДЛЕНА

До конца новогодних каникул подписка «Клерк.Премиум» 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить