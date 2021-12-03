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Самозанятый не может сдавать имущество в аренду своему работодателю

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Рубрика Самозанятые
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Сотрудничество самозанятого со своим работодателем запрещено. И речь не только о выполнении каких-то работ для компании.

Если самозанятый, в том числе ИП на НПД, сдает недвижимость в аренду своему работодателю, платить с этого дохода НПД нельзя.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-11/91345 от 12.11.2021.

Причина — доходы от оказания услуг по договорам ГПХ не признаются объектом налогообложения НПД, если заказчиками услуг выступают работодатели самозанятых или лица, бывшие их работодателями менее 2 лет назад.

Ранее Минфин и ФНС уже высказывали подобную точку зрения. Например, в письмах от 15.06.2021 № 03-11-11/46753, от 03.08.2021 № СД-4-3/10980@.

Однако это мнение является спорным, так как аренда не является ни услугой, ни работой. Это имущественное право.

Напомним, что сдавать в аренду нежилую недвижимость на НПД в принципе нельзя, даже если арендатор — не работодатель самозанятого и никогда таковым не был.

Самозанятый в рамках НПД может сдавать только жилую недвижимость.

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