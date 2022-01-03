У кого-то выходные, а кто-то уже на работе. Как оплачивать такую работу?

Новогодние выходные в 2022 году продлятся до 9 января включительно. Но работодатель может вызвать на работу в нерабочие выходные дни при наличии согласия работника.

Некоторые работодатели так и поступают. Например, компания занимается поставками стройматериалов и начинает работать с 3 января. А значит, вызывают на работу бухгалтера для оформления счетов, накладных и других документов.

Такая работа должна оплачиваться: в двойном размере;

в одинарном с предоставлением выходного дня.

А какой у вас сегодня день?