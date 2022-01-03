У кого-то выходные, а кто-то уже на работе. Как оплачивать такую работу?

Новогодние выходные в 2022 году продлятся до 9 января включительно. Но работодатель может вызвать на работу в нерабочие выходные дни при наличии согласия работника.
Некоторые работодатели так и поступают. Например, компания занимается поставками стройматериалов и начинает работать с 3 января. А значит, вызывают на работу бухгалтера для оформления счетов, накладных и других документов.
Такая работа должна оплачиваться:
- в двойном размере;
- в одинарном с предоставлением выходного дня.
А какой у вас сегодня день?
АКЦИЯ ПРОДЛЕНА
До конца новогодних каникул подписка «Клерк.Премиум» – 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>