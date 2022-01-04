Что выбрать для общепита, ИП или ООО? Есть мнение, что для начала стоит выбрать бухгалтера

Бухгалтеры рассказали, что для начала бизнеса в общепите нельзя просто взять и открыть ИП (или ООО) и выбрать систему налогообложения. Как минимум, стоит проконсультироваться у специалиста, что и как организовать.

Спрашивает наш подписчик.

«Прошу посоветовать, какую лучше выбрать систему налогообложения. И что лучше, ИП или ООО? Знакомые хотят открывать небольшое кафе, сотрудников 2-3 человека. Интересуются, как работать, чтобы много налогов не платить»

В комментариях посоветовали обратиться к налоговому консультанту, чтобы потом не разгребать последствия бесплатных советов. А еще просят больше вводных — общепит это одно, общепит плюс алкоголь — другое. Это и ЕГАИС, и Честный знак, и Меркурий. В общем, советуют нанять хорошего бухгалтера.

А по системе налогообложения и форме бизнеса — советуют ИП на патенте. Но опять-таки, не указано будет дли крепкий алкоголь продаваться.