Что выбрать для общепита, ИП или ООО? Есть мнение, что для начала стоит выбрать бухгалтера

Бухгалтеры рассказали, что для начала бизнеса в общепите нельзя просто взять и открыть ИП (или ООО) и выбрать систему налогообложения. Как минимум, стоит проконсультироваться у специалиста, что и как организовать.
Спрашивает наш подписчик.
«Прошу посоветовать, какую лучше выбрать систему налогообложения. И что лучше, ИП или ООО? Знакомые хотят открывать небольшое кафе, сотрудников 2-3 человека. Интересуются, как работать, чтобы много налогов не платить»
В комментариях посоветовали обратиться к налоговому консультанту, чтобы потом не разгребать последствия бесплатных советов. А еще просят больше вводных — общепит это одно, общепит плюс алкоголь — другое. Это и ЕГАИС, и Честный знак, и Меркурий. В общем, советуют нанять хорошего бухгалтера.
А по системе налогообложения и форме бизнеса — советуют ИП на патенте. Но опять-таки, не указано будет дли крепкий алкоголь продаваться.
У кого-то вообще общепит построен на нескольких ИП и ООО. Закупки — на ИП с УСН 6%, поскольку закупки на рынках, нет нормальной первички, расходы не подтвердить. Со всеми документами — ИП на УСН 15%, кафе правильного питания. И еще ООО с лицензией на алкоголь. И это еще простой вариант, как организовать бизнес в общепите.
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