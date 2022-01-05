НДФЛ с наследуемого имущества платить не надо. Но есть и исключения

Если человек получил в наследство деньги, платить НДФЛ не надо, рассказали на семинаре УФНС Смоленской области.

Исключение — вознаграждение, полученное за произведение науки, литературы или патенты.

При получении в наследство имущества платить НДФЛ тоже не надо. Если только конечно наследник не решит его продать.

Налоговики напомнили, как определяется и дата принятия имущества по наследству:

«Права на имущество, подлежащие регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр. В то же время в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему ранее имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со смерти гражданина, то есть независимо от времени его фактического принятия или момента государственной регистрации права наследника на наследованное имущество».

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