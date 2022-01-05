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Гостевые дома выведут из тени

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Рубрика Учет в туризме
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Крымские власти хотят определить статус гостевых домов на законодательном уровне. Таким образом, увеличить поступления в бюджет и защитить здоровье туристов в период ковида.

Об этом сказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди:

«По-прежнему остается актуальным вопрос оказания услуг временного размещения в жилых помещениях в Крыму. К таким средствам размещения предъявляются требования как к гостиницам, что, в свою очередь, является административными барьерами и факторами, сдерживающими легализацию гостевых домов».

Цитата по «РИА Новости».

Если гостевые дома выведут из тени, то поступление в бюджет только за первый год составит около 600 млн рублей.

Кроме этого Ольга Ковитиди сказала, что в 2022 году отели и гостиницы Крыма будут участвовать в программе туристического кэшбэка с 18 января по 30 апреля. А значит туристы смогут вернуть 20% от стоимости путевки на карту «Мир».

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