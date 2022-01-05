Крымские власти хотят определить статус гостевых домов на законодательном уровне. Таким образом, увеличить поступления в бюджет и защитить здоровье туристов в период ковида.

Об этом сказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди:

«По-прежнему остается актуальным вопрос оказания услуг временного размещения в жилых помещениях в Крыму. К таким средствам размещения предъявляются требования как к гостиницам, что, в свою очередь, является административными барьерами и факторами, сдерживающими легализацию гостевых домов».

Цитата по «РИА Новости».

Если гостевые дома выведут из тени, то поступление в бюджет только за первый год составит около 600 млн рублей.