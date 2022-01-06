Доллар на бирже торгуется выше 77 рублей

Впервые с 21 апреля прошлого года, курс доллара на Мосбирже поднялся выше 77 рублей. А евро пересек отметку в 87 рублей.
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара торговался на уровне 77,02 руб. по данным на 7:13 по Москве. Евро в 7:11 по Мск торговался на уровне 87,08 руб.
Доллар так вырос впервые с 21 апреля, а евро — с 27 августа.
По материалам «ТАСС».
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