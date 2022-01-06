Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Доллар на бирже торгуется выше 77 рублей

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Валютный рынок
Версия для печати

Впервые с 21 апреля прошлого года, курс доллара на Мосбирже поднялся выше 77 рублей. А евро пересек отметку в 87 рублей.

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара торговался на уровне 77,02 руб. по данным на 7:13 по Москве. Евро в 7:11 по Мск торговался на уровне 87,08 руб.

Доллар так вырос впервые с 21 апреля, а евро — с 27 августа.

По материалам «ТАСС».

АКЦИЯ ПРОДЛЕНА

До конца новогодних каникул подписка «Клерк.Премиум» 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить