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Фермер присвоил более 3 млн руб. из гранта для поддержки бизнеса

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Рубрика Мошенничество
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Предприниматель, глава фермерского хозяйства из Карелии получил из бюджета в 2019 году деньги по программе поддержки МСП и потратил их на личные цели.

Казенными деньгами он решил распорядиться так: на 700 тыс. руб, купил автомобиль, еще 500 тыс. потратил на личные нужды. Траты не соответствовали условиям предоставления гранта.

В итоге он получил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Имущество арестовано, а дело передают в суд.

По материалам stolicaonego.ru.

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