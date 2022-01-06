Фермер присвоил более 3 млн руб. из гранта для поддержки бизнеса

Предприниматель, глава фермерского хозяйства из Карелии получил из бюджета в 2019 году деньги по программе поддержки МСП и потратил их на личные цели.

Казенными деньгами он решил распорядиться так: на 700 тыс. руб, купил автомобиль, еще 500 тыс. потратил на личные нужды. Траты не соответствовали условиям предоставления гранта.

В итоге он получил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Имущество арестовано, а дело передают в суд.

По материалам stolicaonego.ru.