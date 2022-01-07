С 2022 года работодатели будут сдавать в ЦЗН сведения о вакансиях

Ежемесячно работодатели обязаны отправлять в центр занятости отчет. Госкомпании и коммерческие фирмы с численностью больше 25 человек обязаны делать это электронно. Остальным можно сдать бумажный отчет.

Сведения, которые надо передавать, перечислены в п. 3 статьи 25 закона о занятости.

Правила сдачи этих сведений утвердило правительство постановлением № 2576 от 30.12.2021.

Сдавать надо: сведения о процедуре банкротства;

информацию о профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;

информацию о наличии свободных рабочих мест и вакансиях;

информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов по квоте.

Ранее в проекте правил были установлены конкретные сроки сдачи. Например, о вакансии надо было сообщать на следующий день после ее появления. А— до последнего календарного дня месяца.

Однако в постановление эти нормы так и не вошли. Там прописано только, что сдавать сведения надо ежемесячно. Об этом же сказано и в п.3 ст.25 Закона о занятости.

Правила начали действовать с 2022 года. А с 2023 года можно будет размещать сведения не только через «Работу в России», но и через портал госуслуг.

Кстати, в пояснительной записке к проекту говорилось, что правила нужны, чтобы у работодателей не было неопределенностей — когда сдавать и что. Поэтому хотели установить конечную дату сдачи информации и сведений.

Но в итоге все осталось, как и было, без особой конкретики.