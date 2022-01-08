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В 6-НДФЛ за 2021 год код дохода по аренде офиса будет 1402

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Рубрика 6-НДФЛ
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В справке к форме 6-НДФЛ (бывшей 2-НДФЛ) надо будет указывать новые коды доходов и вычетов. Например, по аренде вместо кода 1400 теперь коды 1401 и 1402.

Они вступили в силу с 9 ноября 2021 года.

Изменения в кодах доходов

Вид дохода

 Старый код

 Новый код

Суточных свыше 700 рублей в день по командировке в РФ и 2 500 рублей в день по заграничной командировке

 4800

 2015

Сдача в аренду жилой недвижимости

 1400

 1401

Сдача в аренду прочей недвижимости

 1402

Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета

 -

 2004

Имущество, полученного в порядке дарения

 2720

 2721

Матпомощь студентам от образовательной организации

 -

 2763

Выигрыши в лотерею

 3010

 3011

Изменения в кодах вычетов

Вид дохода

 Старый код

 Новый код

Социальный налоговый вычет на покупку лекарств

 324

 323

Социальный налоговый вычет на фитнес

 -

 329

Ставка в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе

 -

 280

Выигрыши, полученные участниками азартных игр и участниками лотерей

 -

 511

Матпомощь студентам от образовательной организации

 -

 512

 

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