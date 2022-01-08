В 6-НДФЛ за 2021 год код дохода по аренде офиса будет 1402

В справке к форме 6-НДФЛ (бывшей 2-НДФЛ) надо будет указывать новые коды доходов и вычетов. Например, по аренде вместо кода 1400 теперь коды 1401 и 1402.
Они вступили в силу с 9 ноября 2021 года.
Изменения в кодах доходов
Изменения в кодах вычетов
|Вид дохода
|Старый код
|Новый код
|Суточных свыше 700 рублей в день по командировке в РФ и 2 500 рублей в день по заграничной командировке
|4800
|2015
|Сдача в аренду жилой недвижимости
|1400
|1401
|Сдача в аренду прочей недвижимости
|1402
|Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета
|-
|2004
|Имущество, полученного в порядке дарения
|2720
|2721
|Матпомощь студентам от образовательной организации
|-
|2763
|Выигрыши в лотерею
|3010
|3011
|Вид дохода
|Старый код
|Новый код
|Социальный налоговый вычет на покупку лекарств
|324
|323
|Социальный налоговый вычет на фитнес
|-
|329
|Ставка в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе
|-
|280
|Выигрыши, полученные участниками азартных игр и участниками лотерей
|-
|511
|Матпомощь студентам от образовательной организации
|-
|512
АКЦИЯ ПРОДЛЕНА
До конца новогодних каникул подписка «Клерк.Премиум» – 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>