В 6-НДФЛ за 2021 год код дохода по аренде офиса будет 1402

В справке к форме 6-НДФЛ (бывшей 2-НДФЛ) надо будет указывать новые коды доходов и вычетов. Например, по аренде вместо кода 1400 теперь коды 1401 и 1402.

Они вступили в силу с 9 ноября 2021 года.

Изменения в кодах доходов

Вид дохода Старый код Новый код Суточных свыше 700 рублей в день по командировке в РФ и 2 500 рублей в день по заграничной командировке 4800 2015 Сдача в аренду жилой недвижимости 1400 1401 Сдача в аренду прочей недвижимости 1402 Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета - 2004 Имущество, полученного в порядке дарения 2720 2721 Матпомощь студентам от образовательной организации - 2763 Выигрыши в лотерею 3010 3011