👆 С гражданина Беларуси при трудоустройстве не надо требовать полис ДМС

Кадровик, прочитав статью на сайте журнала «Главбух», отказывается принимать на работу белоруса, у которого нет полиса ДМС. Это неправомерно, пояснили в Роструде.
Ситуацию разобрали на портале «Онлайнинспекция.рф».
В общем случае иностранцы должны предъявить патент и полис ДМС. Но белорусов это не касается.
При приеме на работу граждане РБ должны представить те же документы, что и граждане РФ. При трудоустройстве ни один из них не должен представлять работодателю полис ДМС, пояснил Роструд.
Ориентироваться надо на следующие нормативные акты:
- Решение Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22.06.1996 № 4 «О равных правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий»;
- Договор между РФ и РБ от 25.12.1998 «О равных правах граждан».
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