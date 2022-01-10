👆 С гражданина Беларуси при трудоустройстве не надо требовать полис ДМС

Кадровик, прочитав статью на сайте журнала «Главбух», отказывается принимать на работу белоруса, у которого нет полиса ДМС. Это неправомерно, пояснили в Роструде.

Ситуацию разобрали на портале «Онлайнинспекция.рф».

В общем случае иностранцы должны предъявить патент и полис ДМС. Но белорусов это не касается.

При приеме на работу граждане РБ должны представить те же документы, что и граждане РФ. При трудоустройстве ни один из них не должен представлять работодателю полис ДМС, пояснил Роструд.

Ориентироваться надо на следующие нормативные акты: