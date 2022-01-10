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Не забудьте уплатить НДФЛ за декабрь

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Рубрика НДФЛ
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Сегодня крайний день уплаты НДФЛ с отпускных и больничных, которые были выплачены в декабре.

Кроме того, 10 января надо уплатить НДФЛ с зарплаты за декабрь, если из-за длинных выходных ее выплатили заранее — 30 декабря.

Если зарплата за декабрь будет выплачена в январе, НДФЛ надо будет перечислить на следующий рабочий день.

Дата выплаты зарплаты

Дата перечисления НДФЛ

30.12.2021

10.01.2022

10.01.2022

11.01.2022

11.01.2022

12.01.2022

12.01.2022

13.01.2022

13.01.2022

14.01.2022

14.01.2022

17.01.2022

 

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