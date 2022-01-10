Не забудьте уплатить НДФЛ за декабрь

Сегодня крайний день уплаты НДФЛ с отпускных и больничных, которые были выплачены в декабре.
Кроме того, 10 января надо уплатить НДФЛ с зарплаты за декабрь, если из-за длинных выходных ее выплатили заранее — 30 декабря.
Если зарплата за декабрь будет выплачена в январе, НДФЛ надо будет перечислить на следующий рабочий день.
Дата выплаты зарплаты
Дата перечисления НДФЛ
30.12.2021
10.01.2022
10.01.2022
11.01.2022
11.01.2022
12.01.2022
12.01.2022
13.01.2022
13.01.2022
14.01.2022
14.01.2022
17.01.2022
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