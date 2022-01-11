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Озвучили размер пособий за счет ФСС с января 2022 года

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Рубрика Больничные
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С 01.01.2022 поменялся МРОТ, в связи с чем вырос минимальный размер среднего дневного заработка (СДЗ) по больничным в 2022 году.

ФСС опубликовал таблицу с новыми размерами пособий.

Показатель

Размер пособия с 01.01.2022

Предельный размер СДЗ

2 572,60

Минимальный размер СДЗ

456,66

Пособие по больничному (минимальное за 1 день)

496,07 — если в месяце 28 дней

463,00 — если в месяце 30 дней

448,06 — если в месяце 31 день

Максимальный размер пособия по беременности и родам

360 164,00 — за 140 дней

401 325,60 — за 156 дней

499 084,40 — за 194 дня

Минимальный размер пособия по беременности и родам

63 932,40 — за 140 дней

71 238,96 — за 156 дней

88 592,04 — за 194 дня

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (максимальное)

31 282,82

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальное)

7 082,85

Единовременное пособие при рождении ребенка

18 886,32

Напомним, МРОТ с 2022 года составляет 13 890 рублей.

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