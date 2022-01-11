Озвучили размер пособий за счет ФСС с января 2022 года

С 01.01.2022 поменялся МРОТ, в связи с чем вырос минимальный размер среднего дневного заработка (СДЗ) по больничным в 2022 году.
ФСС опубликовал таблицу с новыми размерами пособий.
Показатель
Размер пособия с 01.01.2022
Предельный размер СДЗ
2 572,60
Минимальный размер СДЗ
456,66
Пособие по больничному (минимальное за 1 день)
496,07 — если в месяце 28 дней
463,00 — если в месяце 30 дней
448,06 — если в месяце 31 день
Максимальный размер пособия по беременности и родам
360 164,00 — за 140 дней
401 325,60 — за 156 дней
499 084,40 — за 194 дня
Минимальный размер пособия по беременности и родам
63 932,40 — за 140 дней
71 238,96 — за 156 дней
88 592,04 — за 194 дня
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (максимальное)
31 282,82
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальное)
7 082,85
Единовременное пособие при рождении ребенка
18 886,32
Напомним, МРОТ с 2022 года составляет 13 890 рублей.
СРОЧНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО НДС
Только в эту пятницу (14 января) большой мастер-класс по НДС от Эльвиры Митюковой «Декларация за 4 квартал и работа в 2022 году». Цена для подписчиков «Клерк.Премиум» – 8 990₽, без подписки – 12 990₽. Посмотрите программу тут