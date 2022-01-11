Налоговики хотят разделить всю задолженность по принципу светофора

Разделение налоговых долгов на категории по сложности взыскания должно уменьшить количество выездных проверок, и одновременно — увеличить доначисления по результатам камеральных проверок.

Зеленым цветом в ФНС хотят маркировать долги по налогам, которые точно можно взыскать, желтым — если есть, что взять у бенефициаров и взаимозависимых лиц по субсидиарке, а красным — если взять нечего, и долг придется списать по ст. 59 НК.

Программно этот подход в налоговой пока не реализовали, также, как и не реализованы мероприятия, по которым можно будет отнести задолженность к определенному цвету маркера. Пока это скорее общая концепция.

Автор канала «Налоговый инспектор» полагает, что именно для реализации такого подхода и появилось письмо ФНС от 24.12.2021 № КЧ-4-18/18137@, которым определён порядок «маркирования» доначислений и фиксации мероприятий по поиску активов.

По словам автора, в указанном письме ФНС указано, что работа по маркированию должна проводиться для оперативного анализа и принятия необходимых управленческих решений. А если по-русски — это отказ от проведения выездной проверки, если есть риски не взыскать задолженность по налогам.

Что, в свою очередь, должно привести к тому, что в ходе камеральной проверки налоговики должны узнать гораздо больше. И в помощь им будет федеральный реестр выгодоприобретателей, который налоговики начали формировать с октября прошлого года.

А все это означает, что налоговики все больше двигаются по пути доначислений после камеральных проверок, поскольку для проведения ВНП появляется все больше необходимых условий, и без должного выхлопа никто проводить их не будет.