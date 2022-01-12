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Если иностранный работник стал гражданином РФ, надо сделать допник к трудовому договору

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Рубрика Кадровый учет
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Не нужно оформлять увольнение и повторный прием сотруднику, который был иностранцем, а стал россиянином.

Такое разъяснение дает Роструд в письме № ПГ/37863-6-1 от 15.12.2021.

Особенность расторжения трудового договора с иностранными работниками прописаны в статье 327.6 ТК.

И приобретение гражданства РФ — это не повод для увольнения.

Нужно лишь заключить допсоглашение к трудовому договору.

Туда, в том числе, надо вписать данные российского паспорта.

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