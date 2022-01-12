Новому сотруднику без военного билета можно объявить выговор

Военный билет — это обязательный документ, который надо предъявить при трудоустройстве. Если работник его так и не принес — это дисциплинарный проступок.
Разъяснение по этому вопросу дал Роструд в письме № ПГ/37187-6-1 от 09.12.2021.
В документе разобрана ситуация, когда новый сотрудник обещал принести военник, но в итоге выяснилось, что этот документ утерян.
В итоге его решили привлечь к дисциплинарной ответственности — объявить ему выговор.
Судя по разъяснениям Роструда, это законно, так как совершен дисциплинарный проступок.
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