Новому сотруднику без военного билета можно объявить выговор

Военный билет — это обязательный документ, который надо предъявить при трудоустройстве. Если работник его так и не принес — это дисциплинарный проступок.

Разъяснение по этому вопросу дал Роструд в письме № ПГ/37187-6-1 от 09.12.2021.

В документе разобрана ситуация, когда новый сотрудник обещал принести военник, но в итоге выяснилось, что этот документ утерян.

В итоге его решили привлечь к дисциплинарной ответственности — объявить ему выговор.

Судя по разъяснениям Роструда, это законно, так как совершен дисциплинарный проступок.