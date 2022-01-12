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В чеке ККТ надо указывать новый сайт ФНС

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Рубрика Онлайн-кассы
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У ФНС сменился адрес сайта. Был www.nalog.ru, стал www.nalog.gov.ru. Новый адрес должен быть указан в чеках ККТ.

Об этом сообщает ФНС в письме № АБ-4-20/17949@ от 22.12.2021.

Указывать его надо при:

  • регистрации ККТ;
  • очередной перерегистрации ККТ.

Специально перерегистрировать ККТ из-за нового сайта не надо.

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