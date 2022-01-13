Скидка -40% на курс по страховым взносам

До 15 января скидка на курс по страховым взносам 40%.
Тема страховых взносов не простая. Бухгалтеры и предприниматели в форуме «Клерка» и «Клерк.Консультациях» задали тысячу вопросов про взносы. А ведущий эксперт «Клерка» Надежда Камышева (Над.К) на все ответила. Затем она собрала воедино типичные ошибки и методы, как их избежать и исправить.
Вместе с методологом Еленой Потехиной они создали правильный курс повышения квалификации по страховым взносам.
СРОЧНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО НДС
Только в эту пятницу (14 января) большой мастер-класс по НДС от Эльвиры Митюковой «Декларация за 4 квартал и работа в 2022 году». Цена для подписчиков «Клерк.Премиум» – 8 990₽, без подписки – 12 990₽. Посмотрите программу тут