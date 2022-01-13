Скидка -40% на курс по страховым взносам

До 15 января скидка на курс по страховым взносам 40%.

Тема страховых взносов не простая. Бухгалтеры и предприниматели в форуме «Клерка» и «Клерк.Консультациях» задали тысячу вопросов про взносы. А ведущий эксперт «Клерка» Надежда Камышева (Над.К) на все ответила. Затем она собрала воедино типичные ошибки и методы, как их избежать и исправить.

Вместе с методологом Еленой Потехиной они создали правильный курс повышения квалификации по страховым взносам.

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