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Сразу после смерти человека налоговики будут начислять налог на имущество наследникам

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Рубрика Налог на имущество физических лиц
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Получив в наследство дом, квартиру или гараж, человек будет платить налог на имущество. Причем начислят его со дня смерти наследодателя. И неважно, когда фактически было оформлено право собственности, пояснили в ФНС.

Аналогично с земельным налогом за унаследованный земельный участок.

Дата, с которой начисляются земельный налог и налог на имущество, определяется по следующим правилам:

  • если наследство открыто до 15-го числа, налог начисляется с начала этого месяца;
  • если наследство открыто после 15-го числа, налог начисляется с начала следующего месяца.

По транспортному налогу правила другие. Пока авто не будет зарегистрировано в ГИБДД, налог наследнику начислять не будут.

Если машина поставлена на учет по 15-ое число месяца, то этот месяц учитывается в расчете транспортного налога.

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