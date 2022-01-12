Сразу после смерти человека налоговики будут начислять налог на имущество наследникам

Получив в наследство дом, квартиру или гараж, человек будет платить налог на имущество. Причем начислят его со дня смерти наследодателя. И неважно, когда фактически было оформлено право собственности, пояснили в ФНС.
Аналогично с земельным налогом за унаследованный земельный участок.
Дата, с которой начисляются земельный налог и налог на имущество, определяется по следующим правилам:
- если наследство открыто до 15-го числа, налог начисляется с начала этого месяца;
- если наследство открыто после 15-го числа, налог начисляется с начала следующего месяца.
По транспортному налогу правила другие. Пока авто не будет зарегистрировано в ГИБДД, налог наследнику начислять не будут.
Если машина поставлена на учет по 15-ое число месяца, то этот месяц учитывается в расчете транспортного налога.
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