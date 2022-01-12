Клиент требует от Сбербанка 2,8 млн руб., которые пропали со вклада. А банк считает, что денег не было

У вкладчика пропало со счета 2,4 млн рублей (плюс проценты), а в банке утверждают, что деньги на счет никто не вносил. Дело дошло до Верховного суда, который выяснял у сторон, куда подевался кассовый ордер.

Клиентка Сбербанка внесла в качестве вклада 2,4 млн рублей в феврале 2015-го года. В декабре 2017 года она решила деньги снять, но ей в банке отказали. По версии банка, еще в феврале 2015-го клиентка отказалась открывать вклад и заодно сняла деньги с другого вклада (около 2,5 млн руб.).

Сама же пострадавшая видит ситуацию по-другому. Она обратилась в банк чтобы снять свой вклад в 2017-м, а денег на счете не было. Выплачивать ей сумму с процентами банк отказался, тогда она пошла в суд, чтобы взыскать сумму вклада с процентами (около 2,8 млн руб.).

В трех инстанциях банк дело выиграл, предоставив скриншот с программы внутреннего аудита, где было показано, что расхождений по операциям нет. Бумажных документов банк не предоставил, поскольку истек их срок хранения. Истица же не привела достаточно доказательств, что она действительно вносила деньги.

Дело дошло до Верховного суда. И восстановил картину, как все было. Истица рассказала, что она не снимала сумму вклада, а забрала просто проценты, а деньги положила на другой вклад, который, по словам сотрудников, банка, был более выгодным. Сами деньги в руках не держала. И только когда через два года узнала о проблеме и пришла за деньгами в банк — их на счете не было.

Представитель банка парировал тем, что клиентка на новый вклад деньги так и не внесла. На вопрос судьи, где расходный кассовый ордер, тот ответил, что предыдущие суды этот вопрос не исследовали, и они его не искали. И заодно привел довод, что клиентка несколько раз открывала у них счета, и должна бы знать, какие документы нужно получать.

В итоге судьи ВС отправили дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Дело № 5-КГ21-150-К2.

По материалам «Право.ру».