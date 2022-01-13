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💥 Стало известно, на сколько повысят пособия из ФСС с февраля 2022 года

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Рубрика Детские пособия
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С 1 февраля 2022 года пособия за счет ФСС проиндексируют на 8,4 %. За рождение ребенка будут платить более 20 тыс. рублей.

На федеральном портале опубликован проект.

В частности, увеличится минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Сейчас оно составляет 7 082,85 руб.

С 1 февраля пособие по уходу за ребенком будет не менее 7 677,81 руб.

Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет с 18 886,32 до 20 472,77 руб.

В пояснительной записке к проекту говорится, что уровень инфляции в 2021 году — 8,39 %.

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