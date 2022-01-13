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Наследники не должны платить НДФЛ с процентов по вкладу умершего родственника

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Рубрика НДФЛ
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Если при жизни вкладчику были начислены проценты, с которых он не успел заплатить НДФЛ, то после его смерти наследники платить налог не будут.

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-06/102056 от 15.12.2021.

Напомним, с процентов по вкладам за 2021 год, превышающих 42 500 руб., в 2022 году надо заплатить НДФЛ. Сведения о доходах вкладчиков в ИФНС поступят из банков.

Но банк не должен передавать информацию о выплате процентов наследникам.

Обязанность по уплате налогов у вкладчика исчезла после смерти. А доходы от наследства не облагаются НДФЛ, поэтому наследники тоже не будут платить налог с процентов.

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