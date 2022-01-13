💉 Профсоюзы хотят, чтобы власти приняли нормативку по оплате выходных за вакцинацию

Работникам, которые сделали прививку от ковида, надо давать два оплачиваемых выходных дня. И еще платить коллегам, которые их временно замещают. Такие рекомендации есть, но четкой нормативки нет.
Например, в бюджетных организациях возникает вопрос — за счет каких источников доплачивать людям, которые работают и за себя, и за вакцинированного коллегу. В бюджет такие выплаты не заложены.
Федерация независимых профсоюзов направила письмо заместителю главы кабмина Татьяне Голиковой, в котором просит урегулировать этот вопрос.
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