Мошенники маскируются под известные курьерские службы

Впервые мошенники использовали для своих целей сайт, очень похожий на сайт курьерской службы СДЭК.
Житель региона решил продать ненужную вещь через интернет. С ним связалась покупательница, которая предложила оформить курьерскую доставку в другой город. И отправила ссылку на сайт, очень похожий на сайт службы СДЭК. Якобы, она ИП и у нее договор с этой курьерской компанией.
В этой истории все закончилось хорошо: продавец увидел сообщение, что на карте должна быть сумма больше, или равная сумме получения, и не стал проводить платеж.
В целом, подобное мошенничество существует уже давно.
По материалам Nerulife.ru.
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