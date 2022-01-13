Мошенники маскируются под известные курьерские службы

Впервые мошенники использовали для своих целей сайт, очень похожий на сайт курьерской службы СДЭК.

Житель региона решил продать ненужную вещь через интернет. С ним связалась покупательница, которая предложила оформить курьерскую доставку в другой город. И отправила ссылку на сайт, очень похожий на сайт службы СДЭК. Якобы, она ИП и у нее договор с этой курьерской компанией.

В этой истории все закончилось хорошо: продавец увидел сообщение, что на карте должна быть сумма больше, или равная сумме получения, и не стал проводить платеж.

В целом, подобное мошенничество существует уже давно.

По материалам Nerulife.ru.