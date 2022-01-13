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Для работы со складом бухгалтеры чаще выбирают 1С

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Бухгалтеры рассказали, в каких программах можно вести складской учет по нескольким компаниям. Чаще всего предпочитают продукты от .

Спрашивает наш подписчик.

«Есть три организации, занимающиеся разными видами деятельности (производство, оптовая торговля и розница), но имеющими общий склад и одного кладовщика. Кроме того, каждое из предприятий может закупать одинаковую продукцию.

Очень нужна программа, которую мог бы вести кладовщик и к которой мы могли бы подключаться в любую минуту.

Как вы справляетесь? Ведете склад в Excel или есть программы, которые позволили бы автоматизировать этот непростой для нас процесс?».

По поводу Excel — есть очень хороший авторский курс «Excel для бухгалтеров и предпринимателей: все важное в программе простым языком».

В комментариях посоветовали 1С: Торговля и склад. Эта программа может несколько компаний в одной базе вести. Только уточнили, что так она называется для версии 7. А для «восьмерки» — 1С: Управление торговлей. Автор пишет, что у нее «ИнфоПредприятие» — ей подсказали, что и там можно вести несколько компаний.

А кто-то советует онлайн-СБИС.

Коллеги, а что вы можете посоветовать? Пишите в комментариях.

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