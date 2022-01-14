Если недвижимость передали в аренду, считать налог на имущество надо по нормам ФСБУ 25/2020

Для налога на имущество организаций важна среднегодовая стоимость недвижимости. Как высчитать этот показатель в свете ФСБУ по аренде, разъяснил Минфин.
За недвижимость, которая в аренде, налог на имущество платит арендодатель. И не важно, как учитывается объект аренды — как ОС или как другой актив.
Остаточная стоимость недвижимости считается по правилам бухучета.
По ФСБУ 25/2018 объекты могут быть:
- объекты учета операционной аренды;
- объекты учета неоперационной (финансовой) аренды.
При неоперационной (финансовой) аренде арендодатель признает инвестицию в аренду.
Она оценивается в размере ее чистой стоимости (договорной цены объекта с учетом затрат, связанных с договором).
Чистая стоимость инвестиции в аренду увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически полученных арендных платежей.
Это разъяснение Минфина указано в письме ФНС № БС-4-21/111@ от 12.01.2022.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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