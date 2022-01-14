Если недвижимость передали в аренду, считать налог на имущество надо по нормам ФСБУ 25/2020

Для налога на имущество организаций важна среднегодовая стоимость недвижимости. Как высчитать этот показатель в свете ФСБУ по аренде, разъяснил Минфин.

За недвижимость, которая в аренде, налог на имущество платит арендодатель. И не важно, как учитывается объект аренды — как ОС или как другой актив.

Остаточная стоимость недвижимости считается по правилам бухучета.

По ФСБУ 25/2018 объекты могут быть:

объекты учета операционной аренды;

объекты учета неоперационной (финансовой) аренды.

При неоперационной (финансовой) аренде арендодатель признает инвестицию в аренду.

Она оценивается в размере ее чистой стоимости (договорной цены объекта с учетом затрат, связанных с договором).

Чистая стоимость инвестиции в аренду увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически полученных арендных платежей.

Это разъяснение Минфина указано в письме ФНС № БС-4-21/111@ от 12.01.2022.