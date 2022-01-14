Отмывать деньги через исполнительные листы станет невозможно

Минюст и ЦБ разрабатывает поправки, которыми хотят запретить выплаты по исполнительным листам на зарубежные счета. Этот способ часто используют для отмывания денег.

В ведомстве рассказали, что в законодательстве будет прописан механизм, по которому перечислять деньги по исполнительным листам можно будет только на счета в российских банках.

Основная цель — перекрыть вывод денег за границу способом, когда просуживается фиктивный долг в пользу компании-пустышки за рубежом, выдается исполнительный лист, по которому банки обязаны перечислить средства должника на указанные реквизиты.

Эта схема получила название «молдавской», когда в 2011-14 годах на подставную фирму в Молдавии через исполнительные листы вывели около $20 млрд.

По материалам «Известий».