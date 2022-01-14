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QR-коды решили пока в закон не вносить

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Рубрика Коронавирус
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Законопроект о QR-кодах в общественных местах пока отложат. Причина — неопределенная ситуация с коронавирусом.

Об этом объявила Татьяна Голикова.

По ее словам, изначально документ готовился как реакция на новый дельта-штамм коронавируса, однако в последнее время возникли «новые вызовы». И потому они с «Единой Россией» решили эти поправки пока отложить.

Читайте также: QR-коды в общественных местах, возможно, не введут.

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