QR-коды решили пока в закон не вносить

Законопроект о QR-кодах в общественных местах пока отложат. Причина — неопределенная ситуация с коронавирусом.
Об этом объявила Татьяна Голикова.
По ее словам, изначально документ готовился как реакция на новый дельта-штамм коронавируса, однако в последнее время возникли «новые вызовы». И потому они с «Единой Россией» решили эти поправки пока отложить.
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РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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