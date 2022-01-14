Ветеранам боевых действий положен вычет по НДФЛ в 500 рублей

На основании заявления налоговый агент предоставляет стандартный налоговый вычет. Он положен, в том числе, ветеранам боевых действий. Каким именно, пояснил Минфин.

Речь о письме Минфина № 03-04-05/103077 от 17.12.2021.

Основание для вычета — пп. 2 п.1 ст. 218 НК. Там сказано, что на вычет в размере 500 рублей в месяц имеют право: «афганцы»;

граждане, участвовавшие в боевых действиях в других странах*;

граждане, участвовавшие в боевых действиях на территории РФ.

Список стран приведен в законе от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах». Например, это Венгрия в 1956 году, остров Даманский в 1969 году, Алжир в 1962 — 1964 годах, Йемен в 1962 — 1963 годах и т.д.

Для права на стандартный вычет у сотрудника должно быть удостоверение ветерана боевых действий.