Приставов обяжут закрывать исполнительное производство за три дня, а не за два месяца

Судебные приставы будут прекращать производство и снимать арест со счетов и имущества физлиц-должников за три дня, а не за два месяца.

Поправки в закон об исполнительном производстве внесли вчера в Госдуму.

Ключевая цель поправок — сократить срок, в который пристав должен закрыть исполнительное производство в отношении физлица-должника, если тот вернул долг, либо стал банкротом.

Сейчас этот срок — до двух месяцев. Сократить его предлагают до трех дней. Одновременно с этим пристав будет обязан в тот же срок снять арест с имущества или банковских счетов должника.

Если поправки примут, вступить в силу они должны с 20 июня 2022 года.

Законопроект № 55151-8, можно скачать во вложении.