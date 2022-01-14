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Приставов обяжут закрывать исполнительное производство за три дня, а не за два месяца

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Рубрика Исполнительное производство
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Судебные приставы будут прекращать производство и снимать арест со счетов и имущества физлиц-должников за три дня, а не за два месяца.

Поправки в закон об исполнительном производстве внесли вчера в Госдуму.

Ключевая цель поправок — сократить срок, в который пристав должен закрыть исполнительное производство в отношении физлица-должника, если тот вернул долг, либо стал банкротом.

Сейчас этот срок — до двух месяцев. Сократить его предлагают до трех дней. Одновременно с этим пристав будет обязан в тот же срок снять арест с имущества или банковских счетов должника.

Если поправки примут, вступить в силу они должны с 20 июня 2022 года.

Законопроект № 55151-8, можно скачать во вложении.

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