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Индекс Мосбиржи рекордно упал

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Рубрика Инвестиции
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В ходе торгов сегодня индекс Мосбиржи опустился на 2,05%, до 3599,43 пункта. Акции ряда российских компаний упали.

Лидерами по падению оказались ценные бумаги «Дагестанэнергосбыта», «Сургутнефтегаза», «Магнита» и «Новатэка», упавшие на 4-4,85%, лидерами роста стали акции «Акрона», «Черкизово», «Белуги» и «Распадской», укрепившиеся на 1,71-2,58%.

Причиной эксперты называют напряженность в отношениях между РФ и США.

При этом, подорожали акции «РусГидро» ( 1%), «Норникеля» ( 0,6%), «Московской биржи» ( 0,5%).

14 декабря прошлого года индекс Мосбиржи падал до отметки 3618,31 пунктов.

По материалам «РГ».

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