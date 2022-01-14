👔 Юристы запустили флешмоб про выгорание. А что тогда делать бухгалтерам?!

В социальных сетях на страницах у многих юристов уже неделю пестрят посты о профессиональном выгорании. Бухгалтеры, а у вас как дела? Особенно в годовую отчетность?
Кто-то пишет с сарказмом:
«Астрологи объявили неделю профессионального выгорания: прирост выгоревших юристов увеличился на двадцать процентов».
Или так:
«Кто-то выгорает, а кто-то угорает... Диалектика!».
А кто-то ответил на флешмоб мемом:
Хотя некоторые пишут на полном серьезе, что да, есть выгорание, и у юристов тоже. Что в общем-то вполне нормально, такое во многих профессиях бывает.
А вот редакции «Клерка» интересно стало спросить у бухгалтеров, когда на носу годовая отчетность, начало года, и просто плохая погода: «как у вас дела с выгоранием?».
Просим поучаствовать в нашем опросе:
И не забывайте, сегодня — пятница.
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