Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

👔 Юристы запустили флешмоб про выгорание. А что тогда делать бухгалтерам?!

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Карьера бухгалтера
Версия для печати

В социальных сетях на страницах у многих юристов уже неделю пестрят посты о профессиональном выгорании. Бухгалтеры, а у вас как дела? Особенно в годовую отчетность?

Кто-то пишет с сарказмом:

«Астрологи объявили неделю профессионального выгорания: прирост выгоревших юристов увеличился на двадцать процентов».

Или так:

«Кто-то выгорает, а кто-то угорает... Диалектика!».

А кто-то ответил на флешмоб мемом:

у

Хотя некоторые пишут на полном серьезе, что да, есть выгорание, и у юристов тоже. Что в общем-то вполне нормально, такое во многих профессиях бывает.

А вот редакции «Клерка» интересно стало спросить у бухгалтеров, когда на носу годовая отчетность, начало года, и просто плохая погода: «как у вас дела с выгоранием?».

Просим поучаствовать в нашем опросе:

И не забывайте, сегодня — пятница.

РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020

Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?

Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить