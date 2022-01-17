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💉💊 За медицинские товары платят НДС по ставке 10 %

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Рубрика НДС
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При реализации медицинских изделий применяется ставка НДС 10 %. Но изделие должно быть включено в перечень и иметь регистрационное удостоверение.

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-07-07/102500 от 16.12.2021.

Регистрационное удостоверение должно быть российское или по правилам ЕАЭС. Эта норма была в 2021 году, и в 2022 году она также действует.

С 2022 года повышения НДС на медицинские товары не будет. Принят проект

Перечень медицинских товаров, облагаемых НДС по ставке 10 %, утвержден постановлением Правительства № 688 от 15.09.2008.

В этом перечне, в частности, есть:

  • марля;
  • вата;
  • презервативы;
  • искусственные зубы;
  • и т.д.

Есть еще один перечень медицинских товаров (постановление Правительства № 1042 от 30.09.2015). Товары из этого перечня не облагаются НДС по статье 149 НК.

В этот необлагаемый перечень, в частности, включены:

  • хирургические инструменты;
  • слуховые аппараты;
  • костыли;
  • и т.д.

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