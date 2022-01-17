💉💊 За медицинские товары платят НДС по ставке 10 %

При реализации медицинских изделий применяется ставка НДС 10 %. Но изделие должно быть включено в перечень и иметь регистрационное удостоверение.
Разъяснение дает Минфин в письме № 03-07-07/102500 от 16.12.2021.
Регистрационное удостоверение должно быть российское или по правилам ЕАЭС. Эта норма была в 2021 году, и в 2022 году она также действует.
С 2022 года повышения НДС на медицинские товары не будет. Принят проект
Перечень медицинских товаров, облагаемых НДС по ставке 10 %, утвержден постановлением Правительства № 688 от 15.09.2008.
В этом перечне, в частности, есть:
- марля;
- вата;
- презервативы;
- искусственные зубы;
- и т.д.
Есть еще один перечень медицинских товаров (постановление Правительства № 1042 от 30.09.2015). Товары из этого перечня не облагаются НДС по статье 149 НК.
В этот необлагаемый перечень, в частности, включены:
- хирургические инструменты;
- слуховые аппараты;
- костыли;
- и т.д.
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