💉💊 За медицинские товары платят НДС по ставке 10 %

При реализации медицинских изделий применяется ставка НДС 10 %. Но изделие должно быть включено в перечень и иметь регистрационное удостоверение.

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-07-07/102500 от 16.12.2021.

Регистрационное удостоверение должно быть российское или по правилам ЕАЭС. Эта норма была в 2021 году, и в 2022 году она также действует.

Перечень медицинских товаров, облагаемых НДС по ставке 10 %, утвержден постановлением Правительства № 688 от 15.09.2008.

В этом перечне, в частности, есть: марля;

вата;

презервативы;

искусственные зубы;

и т.д.

Есть еще один перечень медицинских товаров (постановление Правительства № 1042 от 30.09.2015). Товары из этого перечня не облагаются НДС по статье 149 НК.

В этот необлагаемый перечень, в частности, включены:

хирургические инструменты;

слуховые аппараты;

костыли;

и т.д.